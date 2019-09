Tartu Uus Teater sai majaostu raha kokku

Serafima+Bogdani plakat. FOTO: Paper Cuts

Tänaseks on ostu-müügileping allkirjastatud ja Lai 37 hoone omanikuks on MTÜ Uus Teater. Teatrimaja ostu oli võimalik toetada nimelise toetustooli, tellisekujulise juubeliraamatu ja «Kremli ööbikute» piletiostuga. Umbes veerandiga kogusummast toetasid kampaaniat ka Tartu linn ja Kultuuriministeerium. Kokku panustas teatrimaja ostu üle 20 000 teatrisõbra. Tegu on Eesti suurima eduka ühisrahastusprojektiga kultuurivaldkonnas.

«Maja kuulub nüüd Tartu Uuele Teatrile, õigemini meie MTÜle, mis on loodud Tartu kultuurielu rikastamiseks,» ütles teatri loovjuht Ivar Põllu. «Mis sellest maja väljaostmisest muutub? Nüüd võib Tartu Uus Teater olla kindel, et saab siin majas tegutseda nagu soovib. Ning linlased võivad olla kindlad, et selles majas jätkub kultuuritegevus. Me oleme väga tänulikud kõigile, kes õla alla panid. Me ei vea alt,» lisas Põllu.

Novembris 2019 kuulutab teater välja uue lavastusideede konkursi. Eelmine ideekorje tõi teatrisse rohkelt uusi mõtteid, millest lavale on erineval moel ja rohkem või vähem muutudes jõudnud ja jõudmas lavastused «Sajand armastuskirju», «Unusta/Unista», «Hingede öö», «Fantoomvalu», «Ilusad inimesed» ja «Serafima+Bogdan». Uue ideekorje tähtaeg on 11. jaanuar 2020 ning sisulisi piiranguid pole. Esimese vooru läbinud ideede autoritega toimuvad vestlused, mille käigus saab selgeks, mis kujul ja millal võiks idee lavale jõuda.

Sügishooaja uuslavastused

Teatri sügishooaega on alustas Jaanus Kaasiku «Fantoomvalu», mis on heliline rännaklavastus ühele vaatajale korraga. Järgmised etendused toimuvad oktoobri lõpus.

Oktoobris esietendub Renate Keerdi viies lavastus Tartu Uues Teatris, pealkirjaga «Lävi». Laval on Kompanii Nii koosseisus Liisa Tetsmann, Gerda-Anette Allikas ja Taavi Rei. Keerdile on iseloomulik, et ta ei anna publikule enne saalitulekut algava kohta just palju vihjeid. Pealkiri ongi seekord ainus vihje, vihje iseeneses. Selge on aga see, et on mida oodata.

Novembris jõuab lavale kolmas hooaja uuslavastus – Piret Jaaksi autorilavastus «Ilusad inimesed», mille jaoks intervjueeris näidendi autor 2019 kevadtalvel inimesi, kes hoolivad oma välimusest ning tunnevad, et ilu on neid mõjutanud ja saatnud läbi elu. Lavastuses mängivad Katrin Pärn, Henessi Schmidt, Helgur Rosenthal ja Roland Laos.

Suvelavastus Serafima+Bogdan

12. hooaja lõpetab suvelavastus «Serafima+Bogdan», mis esietendub augustis Peipsiveerel. «Serafima+Bogdan» on 2019. aasta Tartu linnakirjaniku Vahur Afanasjevi auhinnatud romaanil põhinev lavastus, mille dramaturg ja lavastaja on Ivar Põllu. Lavastus toimub samas kus romaan isegi - vanausuliste külas. Tükis mängivad Ilo-Ann Saarepera, Kristel Leesmend, Ingrid Isotamm, Renate Keerd, Andres Mähar, Priit Loog jt. Piletid lähevad müüki Uue Teatri kodulehelt alates 1. oktoobrist. Erihinnaga sooduspiletid on müügil 1. oktoobrist kuni 11. oktoobrini ainult Tartu Uue Teatri kassas. Kassa ja teatri kohvik on avatud tööpäeviti kella 12-16ni.

Foto: Eesi Raa