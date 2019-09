Kuidas inimest surnust üles saada? Jalgupidi üles riputades, tünnil veeretades ja tubakasuitsu pärasoolde puhudes

Ka arvati, et uppujat saab äratada, kui talle lõõtsaga suust õhku sisse puhuda või kui ta jalgupidi üles riputada, et kopsudest vesi välja voolaks. Samuti leiti, et kui uppunu panna kõhuli asendis tünnile, mis on asetatud külili ning teda jalgadest hoides tünni peal edasi tagasi veeretada, võib see ta päästa.

Kuidas aidata moodsal ajal?

Kõige olulisem on maaslamava inimesega püüda saavutada kontakt. Teda kas raputades või kõnetades. Kui see ei õnnestu, siis tuleb püüda välja selgitada, kas see inimene hingab. Asetada kannatanu selili, suruda ta pea kuklasse, avada suu ning kummarduda ta kohale. Nii on võimalik kas rindkere liikumisest näha, või hoopis kuulda, et inimene hingab või muul moel seda tunnetada. Kui hingamine puudub, on vaja helistada numbrile 112 ja kutsuda abi. Seda on tark teha telefoni valjuhääldi-režiimile pannes ja ise samal ajal südamemassaaži alustades.