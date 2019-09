Maa ON ümmargune. Teadlaste ÖÖ Cavendishi eksperiment õnnestus

Väikesed kuulid kaalusid umbes 1,3 ja suuremad üle 150 kilogrammi. Kuulid olid pliist seetõttu, et plii on üks tihedamaid laialt levinud metalle, see on 40 protsenti rauast tihedam, ning pliid ei mõjuta magnetväljad.

Arvestada tuli seda, et üsna suurest massist hoolimata oli nende kuulide gravitatsioon sedavõrd nõrk, et kuulid tõmbusid teineteise poole jõuga, mis oli umbes võrdne ripsmekarva kaaluga. Nii väikse jõu mõõtmiseks ongi vaja ülitundlikku kaalu, mis tähendas, et ruumis tuli kõrvaldada mõõtmisi segav õhuringlus ja vibratsioon.

Ainult sokiväel, et katse õnnestuks! FOTO: SILLE ANNUK

Henry Cavendishil kulus oma katsevahendi ehitamiseks ja mõõtmisteks üle aasta. Tema paigutas temperatuuri muutuste ja õhu liikumise vähendamiseks oma seadme täiesti kinnisesse ruumi ja ka eraldi hoonesse. Liikumisi vaatles ta läbi seina paigaldatud teleskoopidega.

Kui palju kaalub Maa?

Aga kuidas aitab niisugune katse Maa massi välja arvutada?

See aitab viisil, et kõigepealt saab sealt vastuse, kui suur jõud on vajalik väändkaalu mingi nurga võrra algpunktist välja väänamiseks – nii saab teada raskusjõu suuruse kahe teadaoleva massiga eseme vahel. Ja selle info abil on juba võimalik tuletada Maa mass.

Aga mitte ainult Cavendishil, vaid ka ülikooli füüsikutel võttis eksperimendi läbiviimine aega.

Jaak Kikas jõudis rääkida gravitatsioonikonstandist ja selle valemist. Sellestki, et kui gravitatsioon toimib, siis väga suured objektid, sealhulgas planeet Maa, ei saa omada suvalist kuju, vaid vajuvad oma raskuse all kerakujulisteks.

Kui sündmuse algusest oli möödunud 46 minutit, ei olnud kaal veel stabiliseerunud. Aga kell 14. 45 paiku võis lugeda katse juba õnnestunuks. Selleks ajaks oli veeretatud suuri kuule kord ühte, seejärel teise asendisse ning ka kaal oli väändunud kord ühele, kord teisele poole.

Tee gravitatsiooni olemuse mõistmisel ei ole kindlasti veel lõpuni käidud. «Teadlased on avastanud neli vastastikmõju liiki ning gravitatsioon on neist kõige nõrgem ja seni ikka veel kõige salapärasem,» ütles professor Jaak Kikas. «Tuleb oodata uudiseid!»