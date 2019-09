Ahto Tali hoiab korras Tartu linna teeääri: kolme kuuga 150 kilo prügi

Piirkond algab Aruküla teest Jõgeva maanteelt ja jõuab välja alla kuni Kroonuaia sillani, mis on umbes kaks kilomeetrit. Sealt liigub Ahto Tali teist teeäärt pidi tagasi, mis teeb samuti kaks kilomeetrit. Mees valvab niisiis umbes nelja kilomeetrit Tartu linna teeääri, aga ka nende teede ümbruskonda ja mõnd parkimisplatsi.

Et ta kodu asub Põllu tänava kutsehariduskeskuse hoone lähedal, siis saab korda sealne staadiongi.

Ahto Tali ütleb, et see on tema viis võidelda kliimamuutustega ning seista tuleviku ja puhta keskkonna eest.