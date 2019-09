Tartu keskerakondlasi asus juhtima uustulnuk Jaan Toots

Tellijale

Pea 18 aastast Keskerakonna Tartu piirkonda juhtinud Aadu Must otsustas muude töökohustuste tõttu piirkonna juhi rollist loobuda ning soovis, et tema tööd jätkaks Tartu abilinnapea Monica Rand. «Et Monica Rand on abilinnapea, teab ta kohalikku elu nii erakonna siseselt kui ka linnajuhtimise tasandil,» põhjendas Must. Siiski kogus teiseks kandidaadiks üles seatud Jaan Toots Ranna ees mäekõrguse edu. Jaan Toots kogus 88 häält Monica Ranna 14 vastu.Must selgitas, et tema mõte oli anda teatepulk üle just järgmise põlvkonna esindajale. «Aga nüüd juhib piirkonda ikka minu põlvkonna mees,» sõnas Must. Ta selgitas, et Jaan Toots oli näinud palju vaeva ning tema edu valemiks oli kindlasti hea müügitöö. «Nägime seal selliseid keskerakondlasi, keda me pole aastaid kohanud,» lisas ta.