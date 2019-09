Messil saab näha Škoda ideeautot ja teha proovisõite

Esimest korda Tartu automesside ajaloos on publiku ees ideeauto. «Meil on väljas Škoda ideeauto, mis rahva sekka sellisel kujul ei jõuagi,» sõnas messi projektijuht Henrik Urbel. Ta selgitas, et Vision RSi nime kandev ideeauto on Škoda nägemus tuleviku keskkonnasäästlikust kompaktautost.