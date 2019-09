Tartlased kuulevad orelikõlalist muusikapäeva, aga mitte ainult

1. oktoobri esimene orelikontsert on kell 12 Tartu Jaani kirikus, kus teeb muusikat Toomas Trass. Ta ei ole lihtsalt organist, vaid on ka helilooja. Ta on andnud orelikontserte Eestis, Euroopas, Venemaal ja Ameerikas, tema teoseid on esitatud Lääne-Euroopas, Ameerikas, Jaapanis jm.