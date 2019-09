Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba avaldas heameelt, et eelmiste aastate võistlused on toonud kokku kümneid suurepäraseid joonistusi. «Oleme püüdnud pakkuda omalt poolt üht pisikest lisavõimalust arendamaks laste loovust, ent saanud ise suure elamuse osaliseks – see, millise nutikuse ja vaimukusega lapsed väljakuulutatud teemadele lähenevad, on olnud ajalehe toimetusele väga inspireeriv. Loodetavasti juhtub tänavu sama moodi,» rääkis ta.