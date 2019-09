Tartus võistlesid koolid teatejooksude päeval

Tartu koolide teatejooksude päeval võistlesid omavahel 6-7. klasside, 8-9. klasside ning 10-12. klasside tüdrukud ja poisid. Jooksud olid jagatud kolme kategooriasse: 20x60m pendelteatejooks, 30x60m pendelteatejooks ja 4x400m teatejooks. Iga kool võis igal alal välja panna ühe võistkonna.

Tartu spordiselts Kalev tegevjuhi Kaire Nurja sõnul on spordisündmuse peamine eesmärk koolidevahelise koostöö arendamine. Lisaks suunab see õpilasi rohkem liikuma. «Keegi peab olema, kes koolinoortele sündmusi korraldab, et nendes säiliks motivatsioon treenida ja liikuda. Kõigist ei saa tippsportlased, aga väljundit on vaja ka neile õpilastele, kes on lihtsalt tublid ja kohusetundlikud. Noor saab võimaluse esindada oma kooli, veeta aega koolikaaslastega ning sportimist nautida,» rääkis Nurja. Ta tõi välja, et teatejooksude päeva eesmärk pole vägikaigast vedada, vaid kõikidel osalejatel enda parim tulemus sooritada.

Eriti silmapaistvalt esinesid Tartu Tamme Kooli õpilased, kes noppisid endale esikohad viies osavõtukategoorias. Tiina Tooding, kes ühe õpetajana noortega staadionil kaasas oli, ütles, et neil on tulemuste üle suur rõõm ning koolis käib täiel rinnal spordipidu. «Meil on imelised lapsed, muud võluretsepti siin polegi. Kõik soovivad pääseda võistkondadesse, õpetajad on motiveeritud, sportlased saavad tunnustatud ning direktor toetab meid hoolega,» kirjeldas Tooding. Tema sõnul püsib koolis juba mitmeid aastaid üks korralik spordivaim. Koos käiakse ka Tartust kaugematel, vabariiklikel võistlustel ning ollakse igal viisil aktiivsed. Tartu koolide teatejooksude päeva ootavad Toodingu sõnul õpilased igal aastal pikisilmi. «See on võistlus, mida oodatakse. Kui ikka kokku saab üle 1000 õpilase ja kõik on oma kooli eest väljas, siis energiat platsil on raske kirjeldada. Nägin sündmusel oma vanu õpilasi, kes täna on gümnaasiumis ning mulle juba kaugelt juurde jooksid: õpetaja, me võitsime!» kirjeldas Tooding.

«See on võistlus, mida oodatakse. Kui ikka kokku saab üle 1000 õpilase ja kõik on oma kooli eest väljas, siis energiat platsil on raske kirjeldada. Nägin sündmusel oma vanu õpilasi, kes täna on gümnaasiumis ning mulle juba kaugelt juurde jooksid: õpetaja, me võitsime!» kirjeldas Tooding.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni kehalise kasvatuse õpetaja Peeter Koorepi õpilased võitsid 10-12. klasside 20x60m pendelteatejooksus esikoha. Temagi on õpetajana mitmeid aastaid sündmusest osa võtnud ning peab seda oma töö loomulikuks osaks. «Kõik see käib kooli kehalise kasvatuse juurde. Õpetaja võib ka ilma võistlusteta tubli ja vahva olla, aga sellised sündmused tekitavad ikkagi spordirõõmu veel rohkem juurde. Emotsioonid on laes, aktiivsed õpilased saavad väljundit ning kõik on õnnelikud,» rääkis Koorep.

Tartu koolide teatejooksude päeva tulemused:

6-7. klassid, tüdrukute 20x60 pendelteatejooks: 1. Tartu Tamme kool (3.20,9), 2. Tartu Raatuse kool (3.21,0), 3. Tartu Karlova Kool (3.23,8).

6-7. klassid, poiste 20x60m pendelteatejooks: 1. Tartu Tamme Kool (3.09,1), 2. Miina Härma Gümnaasium (3.13,9), 3. Tartu Hansa Kool (3.15,3).

8.-9. klassid, 30x60m pendelteatejooks (15 tüdrukut + 15 poissi): 1. Tartu Tamme Kool (4.30,0), 2. Tartu Kivilinna Kool (4.42,3), 3. Miina Härma Gümnaasium (4.42,4).

8.-9. klassid, tüdrukud, 4x400m teatejooksu võitjad: Tartu Tamme Kool (4.35,2) koosseisuga: Kaidi Heinson, Kessu-Liis Koppel, Enema Kuuse, Liivika Paas. Neile järgnesid Tartu Kesklinna Kooli ja Tartu Mart Reiniku Kooli võistkonnad.

8.-9. klassid, poisid, 4x400m teatejooksu võitjad: Tartu Tamme Kool (3.59,6) koosseisuga: Karl-Joosep Orav, Marten Tiisler, Henri Käblik, Thomas Tenissonn. Neile järgnesid Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Forseliuse Kooli võistkonnad.

10.-12. klassid, 20x60m (10 neiut + 10 noormeest): 1. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium (2.54,9), 2. Tartu Jaan Poska Gümnaasium (2.56,3), 3. Miina Härma Gümnaasium (2.58,2).

10.-12. klassid, neiud 4x400m teatejooksu võitjad: Tartu Jaan Poska Gümnaasium (4.34,2) koosseisuga: Triinu Lamp, Lisette hanson, Reelika Pärnpuu ja Heleri Savolainen. Neile järgnesid Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi võistkonnad.

10.-12. klassid, noormehed 4x400m teatejooksu võitjad: Hugo Treffneri Gümnaasium (3.39,4) koosseisuga: Priidik Meelo Västrik, Märten Kala, Talis Timmi ja Johan Tamm. Neile järgnesid Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Miina Härma Gümnaasiumi võistkonnad.