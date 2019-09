Mart Kivastik viib oma uue romaani lugejad rokirütmides ajarännule

Romaani peategelane oli tookord ammu kooli- ja spordipoiss, kellele nõukogude võim oli kinkinud võimaluse elada koos ema, isa ja vennaga kahetoalises korteris Karlovas.

«Taevatrepp» on romaan ajast, muusikast, sõprusest ja armastusest lapsepõlve ja tänapäeva Tartus. Nii on kirja pandud pressiteates. Kuid Mart Kivastiku raamat on ühtlasi kunstist, keppimisest, spordist, vendlusest, süütundest, rokist, jalgrattasõidust, perekonnaelust ja vananemisest.

Eriti tähtis on rokk ja vananemine. Esimene lausa nii oluline, et omaaegsetest koolipoiste silmis eluliselt vajalike plaatide esikaantest on kujundatud «Taevatrepi» esikaas. Ja romaani pealkiri on ju võetud Led Zeppelini loost «Stairway to Heaven».

Raamatu peategelane on Ulf ehk Uu, nagu teda kõik nimetavad. Tema kunstnikust sõber Georg usaldab talle oma viimsel hingetõmbel saladuse, kuidas käia minevikus. Minevikus on mõnus, igavene suvi ja Procol Harum, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Päriselus on sügis, sõbrad kiilakad ja kibestunud, tüdrukud abielus. Ja isa, kes vanasti oli spordimees, põeb Alzheimerit. Miski ei kisu tänapäeva tagasi. Lõpuks peab Uu siiski otsustama, kuhu jääda või kuidas üldse.

Kivastiku eelmine romaan «Vietnami retsept» ilmus 2012. Selles on 288 lehekülge ehk umbes sama palju nagu «Taevatrepil» - 262. Värske romaani on toimetanud Margit Kuusk, kujundanud ja küljendanud Heiki Kähr, välja andnud kirjastus Väike Öömuusika.

Esitlusel täna kell 18 Taskus loeb katkendeid raamatust Andres Dvinjaninov, autorit usutleb Karin Bachmann. Tallinnas esitletakse «Taevatreppi» 18. oktoobril Viru keskuse Rahva Raamatus.