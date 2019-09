Ahto Kaasik: Tulimäe hiie raiumine ja RMK make-up riigimetsas

Metsaülem Andres Sepp eksib ja eksitab, kui väidab, et Tulimäe hiiemets on säilinud vaid seetõttu, et seda on läbi aastakümnete majandatud. Et nii nõukogude ajal kui Eesti Vabariigis on seda hiit raiutud ja uuendatud kui majandusmetsa.

Hiiel polnud vaja ei raiumist ega puude istutamist, seda vajas vaid majandaja. Lagedaks raiutud hiis nagu iga loodusmets taastub ise. Hiis kui looduslikult isereguleeruv keskkond on pidevas muutumises ega vaja inimese hoolitsust. Eesti hiites leidub erinevaid kasvukohatüüpe, kasvab kõikvõimalikke puuliike, kuid kõige levinum hiiemets on sega­mets.

Metsamajandajate poolt Tulimäele rajatud puupõllud on ebaloomulikud ega sobi hiide. Tulimäel leitud kooreüraskid on ühelt poolt RMK senise intensiivse majandamise tulemus, teisalt aga looduse loomulik kulg. Tulimäe hiie loodusliku tasakaalu ja ilme taastab seal aja jooksul vaid loodus. Üraskitel ja muudel putukatel on inimese rikutud hiite kordategemisel seejuures täita oluline osa.

Erinevat liiki pühapaikade seas on kogukondlikud hiied ühed suurimad ja nende pindala võib ulatuda mõnikord üle saja hektari. Ehkki üksikutel pühapaikadel on küllalt suur pindala, hõlmavad nad kogu maast vaid murdosa. Looduslike pühapaikade kaardile kantud pühapaigad katavad riigimetsast kõigest 0,13 protsenti ja erametsadest 0,1 protsenti.

Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskuse, Hiite Maja sihtasutuse ning maa-ameti koostöös valminud looduslike pühapaikade kaardil on valdavalt loodus- ja muinsuskaitsealused objektid, mida pole pühapaigana piiritletud. Tulimäe hiis on üks väheseid pühapaiku, mis kaardi koostamise käigus piiritleti. Seejuures lähtuti ajaloolistest kaartidest, vaimsest pärandist ja looduslikest tingimustest, eelkõige pinnavormist. Piiritletud alal asuvad ka pühapaiga hävinud, raskelt kahjustatud või hõivatud osad: teed, põllud, kruusakarjäär jms.

Pühapaikade kaart ei sea iseenesest kellelegi mingeid kitsendusi. Küll aga on ta asendamatu teabeallikas huvilistele ning FSC vabatahtliku sertifikaadi taotlenud metsaettevõtetele, sh RMK-le.

Andres Sepa artiklist võib lugeda, et RMK on tellinud koostöös muinsuskaitseametiga Tulimäele alternatiivse ekspertiisi. Samamoodi on nad toiminud mujalgi. Näiteks koostatakse RMK tellimusel Saaremaa Metsaääre küla hiiepaiga ekspertiisi, kuigi juba 2014. aastal valmis muinsuskaitseameti tellimusel selle hiie piiritlemise ekspertiis. Ju siis on RMK-l kavas hakata sealgi raiuma.

Tänavu suvel raius RMK lagedaks osa Viru-Nigula valla Pärna küla hiiemetsa, mille piiritlemise ekspertiis valmis muinsuskaitseametis samuti 2014. aastal. RMK eiras seejuures tehtud ekspertiisi, pühapaikade kaarti, kohalikke elanikke ja teisi huvirühmi. Ootamata ära iseenda tellitud ekspertiisi tulemusi, kiirustab RMK raiuma ka Tulimäe hiit. Metsaregistri andmetel esitas RMK keskkonnaametile 11,74 hektari hiiemetsa sanitaar- ja lageraide taotluse juba juulis-augustis ehk enne 28. augustil toimunud kaasamiskoosolekut.

