Hiinlanna lavastab eestlase loodud muusikaga balletti

«Lageda lauludes» on laval Vanemuise ooperisolist Karmen Puis (keskel), balletitrupp ja ooperikoor. Orkestriaugus teeb kaasa orkester, lavastuse muusikajuht ja dirigent on Martin Sildos.

Vanemuise suure maja koridorides ja saalis on sel aastal ja eriti nüüd, selle hooaja algusest saati tihtipeale kuulda hiinakeelset jutuvada. Pekingi tantsuteatri kunstiline juht Wang Yuanyuan vestleb oma kolleegidega, kes on tulnud Hiinast lavastama Tõnu Kõrvitsa tsüklit «Lageda laulud» segakoorile ja keelpilliorkestrile. Esietendus on laupäeval.