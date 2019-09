Mehed võtsid ette sajakilomeetrise jalgsirännaku

Tauno Koovit rääkis, et mõte sellisest «jalutuskäigust» sündis kahe aasta eest, kui nad olid kõndinud ühe päevaga 70 kilomeetrit: 50 Tartust Järvseljale ning seal metsade keskel veel 20 kilomeetrit otsa. Siis pandigi plaan paika, et kunagi katsutakse ühel päeval kõndida sada kilomeetrit.

Koovit tõdes, et sada kilomeetrit päevas on ikkagi liiga ränk katsumus ning ta ei soovita seda kellelegi. Teda ennast hakkas juba retke 20. kilomeetril vaevama põlvevalu ning üksi kõndides oleks ta asja ilmselt katki jätnud. Sõbra toetavate sõnade ja valuvaigistide toel ta siiski jätkas.

«Inimesed peavad liikuma, kuid liiale ei maksa minna,» rääkis Koovit. «Mul kogunes 17 tunniga 128 000 sammu, see on ikka ekstreemne. Ei usu, et niipea midagi sarnast ette võtame, vähemalt kõndimisega on kindlasti rahu majas.»