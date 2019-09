Tartu ülikooli korvpallimeeskond võtab eurosarja vastu uue välimusega

Tellijale

Esitlusõhtu TÜASKi peaväljakul algas ülikooli korvpallimeeskonna treeninguga, millest said esimest korda osa ka pealtvaatajad. Viskevõistlusel tuli keskjoonelt palli korvi loopida igal mängijal, kõrvale ei jäänud ka treenerid. Tavapäraselt on nii, et viimasena korvi tabanud mängija toob teistele «vastutasuks» näiteks Snickersi. Seejärel ei jäänud ka publik pingile istuma, sest sel oli võimalik korvi tabades eesootavateks mängudeks pileteid võita.