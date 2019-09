Esimesed õhupalliga õhkutõusmised Tartus läksid luhta

Eesti Postimees kirjutas, et mees kukkus puu otsast oimetult maha. «Kõik arwasiwad, et ta surnud on, kuna õhulaew pilwe poole lendas ilma meheta. Murdus jooksis waatajaid kokku, et õhulaewnikku näha. Ta tõsteti üles ja kanti majasse, kus arstid teda aitama läksiwad. Mees on küll elule toibunud, aga on raskelt wiga saanud,» kirjutas ajaleht.