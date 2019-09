Umbusaldamislaine Mustvee vallas päädis kohtukaasusega

Mustvee vallavolikogu istungitel on saanud sel aastal üsna tavaliseks umbusaldusavalduste esitamine. Tänavu peetud üheksa istungi jooksul on neid esitatud viis. Kolmel juhul on umbusaldust avaldatud komisjonide esimeestele, ühel korral abivallavanemale ning ühel korral vallavanemale.