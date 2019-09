Hääle kaotanud ooperisolist õppis uuesti rääkima ja laulma

Ma ei saa aru, kui öeldakse, et eestlane on tuim või põhjamaine. Minu meelest on kõik eestlased nii heatahtlikud, sõbralikud, ja mis kõige olulisem – siirad.

Eesti on südames

Pariisis on Triin Lellepi lähim meeskontakt hoopis tema prantslasest naaber, kes teda aeg-ajalt prantsuse elutarkustega kostitab. Näiteks armastab naabrimees kuulutada, et prantslased on ameeriklastevastased. Kui ameeriklased võivad bussipeatuses seisvale võõrale üksikasjalikult rääkida, mida nad reede õhtul teha plaanivad, siis Prantsusmaal ollakse kinnised ja vaoshoitud.

Või et prantslased ei küta tuba seepärast, et muidu hakkaks ju õue minnes külm ja tuleks riided selga panna. Parem siis juba kogu aeg külmas olla ja sellega harjuda.

Muidugi, kui piisavalt kaua ükskõik millises riigis elada, võetakse ju omaks sealsed tavad ja kombed, tekivad kontaktid, sõbrad, tuttavad. Kuigi prantslased on loomu poolest pigem kinnised, leiab Triin, et kaunite kunstide alal on inimesed natuke avatumad. Ta möönab aga, et välismaalasena teises riigis ei ole sugugi lihtne.

«Turistina ei sukeldu sa tegelikult kunagi ühegi riigi argiellu. Aga igal maal, kus ma olen elanud, olen ma olnud vähemalt kolm aastat, ma olen päriselu näinud. Ja isegi kui sul on iga päev akna taga Eiffeli torn, harjud sa sellega nii ära, see pole midagi erilist. See on pannud mind täielikult mõistma, et minu süda kuulub igavesti Eestile,» lausub ta.

Tema arvates on Eesti võrreldav Ameerikaga, ainult et kui Ameerikat tuntakse unistuste täitumise maana, siis Eesti valuuta võiks olla siirus. «Ma ei saa aru, kui öeldakse, et eestlane on tuim või põhjamaine. Minu meelest on kõik eestlased nii heatahtlikud, sõbralikud, ja mis kõige olulisem – siirad,» selgitab ta.

Eestis käib Triin üsna tihti. Eriti siis, kui on mõni perekondlik sündmus või püha, aga ka lihtsalt niisama. Vähemalt korra paari kuu jooksul. Ja kõik suved püüab ta veeta siin. Temas on pead tõstnud säärane patriotism, mis on omane neile, kes pikalt kodumaalt eemal viibivad. «Ega sellest vist muidu saagi aru, aga välismaal elades mõistad, kui võrratu maa on Eesti,» ütleb ta. «Ma ei suuda enam millegi üle vinguda.»

CV Sündinud 1985. aastal Tartus.

Lõpetanud Tartu Descartes'i lütseumi.

Õppinud klassikalist laulmist Tallinnas Georg Otsa muusikakoolis ja Helsingi konservatooriumis.

Elanud Soomes, Saksamaal ja Prantsusmaal

Räägib eesti, inglise, prantsuse, soome ja saksa keelt.

Praegu töötab peamiselt Bordeaux' filharmooniaorkestri solistina.