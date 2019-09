Galerii: «Ükssarvik» tõi saali täis

Filmi autor ja lavastaja on tehnoloogiaettevõtja Rain Rannu, kelle jaoks polnud see esimene kord filmi teha. 2016. aastal väntas ta gerilja-stiilis komöödia «Ameerika suvi». «Mulle meeldib teha filme maailmadest, mida hästi tunnen,» selgitas Rannu. Ta usub, et uus film on huvitav ja õpetlik nii tehnoloogia valdkonna inimestele kui laiemale vaatajaskonnale.