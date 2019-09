Torm Metall jätkab üle kümne aasta kestnud järjepidevat kasvamist

«Meil on tõesti palju noori. Enamik neist tuleb tööle kutsekoolist,» rääkis Torm Metalli juhatuse liige Oskar Kilk. Ka on noortel tehases lihtsam töötada, sest detaile väljalõikavaid masinaid juhivad arvutid. Samuti on kasu inglise keelest, mida enamik noori valdab vähemalt algtasemel. Üldiselt nõuab töö tehases tehnilist taipu ja arvuti käsitsemist. Meeste ülekaalu Kilk põhjendada ei osanud, ka naised saaksid tööga kenasti hakkama. Keeruline oleks vaid moodsa värviliini peal, kus tuleb detaile kõrgele konksude külge kuivama riputada.