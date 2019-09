Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi näitas uut välimust ja värsket korvpallimeeskonda

Enne veel, kui Tartu Ülikooli korvpallimeeskond eile mustvalges täiskoosseisus platsile astus, sai publik oma silmaga jälgida nende treeningut. Pingile aga ei jäänud püsima ka publik, sest pealtvaatajate anti samuti võimalus keskjoonelt palli korvi loopida. Tervitussõnad uue TÜ korvpallimeeskonna ja TÜASKi uue visuaali tähistamiseks andsid Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Tartu linnapea Urmas Klaas ja TÜASKi juhatuse esimees Gert Prants. «Tartu patrioodina on hea meel tõdeda, et linna spordis on alanud uus ajajärk. Ühtne, stiilne, organiseeritud ning kaasaegne on mõned märksõnad, mida Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi brändivahetus endas sisaldab,» selgitas Prants.

Külm närv peab säilima

Värske meeskonna peatreener Priit Vene ütles, et treeningud algasid juba suvel ning on rõhku pandud kõigele. «Me oleme treeninud nii kaitsemängu, rünnakut, taktikalisi nüansse, liinidevahelist koostööd kui vastase skautimist. Eesliin on meil tubli, palju aitavad kaasa võõrleegionärid, kes tõstavad noorte mängijate enesekindlust,» rääkis Vene. Peatreener tunneb survet olla sama hea kui kunagi oli Tartu Ülikool/Rock, kuid just kõrged ambitsioonid viivadki tema arvates meeskonna eesmärkideni. Vene toob välja, et Eurosarja pääsemiseks tuleb säilitada külm närv ja keskenduda sellele, mida pikalt on harjutatud. «Ei tohi kaotada pead ja tuleb võidelda lõpuni. Sellistes play-off-mängudes võivad teine kord otsustavaks saada isegi viimased kaks minutit. Tuleb kindlalt lõpuni minna,» rääkis Vene.

«Ei tohi kaotada pead ja tuleb võidelda lõpuni. Sellistes play-off-mängudes võivad teine kord otsustavaks saada isegi viimased kaks minutit. Tuleb kindlalt lõpuni minna,» rääkis peatreener Priit Vene.

Tartu Ülikooli korvpalliklubi spordidirekor Janar Talts kinnitas, et TÜASK on leidnud alates suvest mitmeid võimalusi mängijate aktiivseks treeninguks. «Nendel poistel oli seda trenni vaja ning terve suve proovis meeskond koos olla. Spordiklubi on otsinud mängijate arendamiseks pidevalt võimalusi. Ega see pole odav lõbu. Saalid on käes, aga lisaks on laagrid ja teised käimised,» rääkis Talts.