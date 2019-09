Vara saeveskis hinnatakse ausust ja austust

Praeguste omanike käes ja Vara saeveski nime all toimetab kunagise Vara mõisa külje all paiknev saetööstus 2000. aastast ning ettevõtte staažikaima töötaja austavat nimetust kandev Tilgar tõdes, et selle ajaga on saekaatrist saanud tõeliselt tänapäevane, automatiseeritud saeliinidega tööstusettevõte. «Töökoht on stabiilne, ise elan siinsamas kõrval. Mulle sobib see väga hästi,» põhjendas saeveskis puidutsehhi meistri ametit pidav mees, miks pole kusagile mujale tikkunud.