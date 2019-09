Päästjad said väljakutse filmivõtetele

Tartu päästjad said 24. septembril kella 13 ajal teate, et üks Karlova elanik näeb oma korteri aknast Aleksandri tänava piirkonnast tõusvat suitsusammast. Parasjagu sündmuskoha läheduses viibinud päästjad veendusid kiiresti, et tegu oli eelnevalt kooskõlastatud filmivõtetega ning ohtu polnud.