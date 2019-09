Tõravere aparaadid mõõdavad osakesi nii Antarktikas kui CERNi kiirendis

Aireli arendusjuht Sander Mirme rääkis, et nende ettevõte on välja kasvanud Tartu ülikooli kunagisest aeroelektrilaborist, kus pandi juba aastakümnete eest alus mõõtmisaparaatide ehitamise traditsioonile Tartus. Täpsemalt on tegu neutraalsete klastrite ja õhuioonide spektromeetriga, millega mõõdetakse õhus lendlevaid üliväikseid aerosooliosakesi.

«Kui 1990. aastate alguses maailm avanes, tuli välja, et neid aparaate on vaja ka mujal, ning selgus, et asjad, mida teeme, on aktuaalsete teemade uurimisel väga olulised,» rääkis Mirme. «Meie aparaate hakati ostma ning tasapisi kasvasime suuremaks.»