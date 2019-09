Urmas Klaas: meie ettevõtlusel läheb hästi

Ettevõtete konkurentsivõime suurendamisel Eestis on üks peamisi väljakutseid ja kasutamata võimalusi digiteerimine. Seetõttu hakkas Tartu linn sel aastal jagama toetust tootmise digiteerimiseks. Ettevõtted on selle hästi vastu võtnud ja esimesed toetused on ka makstud. Järgmisel aastal on plaanis seda jätkata. Mul on väga hea meel, et digiteerimise olulisust aitavad Tartu linnal ettevõtetesse edasi viia ka Tartu ärinõuandla ja Tartu ülikooli arvutiteaduste instituut.