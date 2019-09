Rannar Raba: kus on kusagil? Ennekõike siinsamas, Tartus

Ajakirjanikud Aet Rebane ja Janno Zõbin said ligi kuu eest Tartu Postimehes maha põhjaliku käsitlusega inimestest, kes suurematest linnadest avastatud eeskuju ajel on Tartuski ellu äratanud niinimetatud prügisukeldujate kogukonna. Või kui mitte just kogukonna, siis vähemasti huviliste võrgustiku.