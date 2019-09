Pildid: Tartu lennujaama suurõppus leidis aset ööpimeduses metsas

Päästeameti valvepressiesindaja selgitas, et tegu on suue päästeameti, politsei, kiirabi ja lennujaama personali ühisõppusega. Lennujaam korraldab iga paari aasta järel taolisi suurõppuseid. Sel korral mängiti läbi olukord, kus lennujaama lähistele metsatukka on hädamaandunud reisilennuk, kus «vigastatuid» oli üle neljakümne.