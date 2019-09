Võttepaiga pakkus välja ettevõtet Location Unit juhtiv Hannes Paldrok, kes leidis Lina 7 asuva põlenud maja pärast pingelisi otsinguid. Ta tõdes, et sellist maja Tartu kesklinnas leida oli paras katsumus. «Võttepaikade leidmine on ikka täiskohaga töö, kriteeriume, millega arvestama peab, on palju. Näiteks, kas tänaval on uus või vana asfalt, millised on elektripostid ja nii edasi,» selgitas ta.