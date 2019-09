Mälukohvik on nii uus asi, et huvi alles hakkab tekkima

Tartu tervishoiukõrgkooli õppejõud Merle Varik ja Janika Pael ning neuroloog Ülla Linnamägi korraldasid Tartus aga esimese mälukohviku, kuhu olid oodatud just need pered, kus elab dementsusega inimene. Sellisesse kohvikusse on tegelikult oodatud kõik, kellele mälu tundub põnev teema – nii noored kui vanad. Mälukohvik on sotsiaalseks läbikäimiseks väga turvaline koht.