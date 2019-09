Potid ja inimluud aitavad teadlastel uurida ammuste eestlaste söögilauda

Orasel on doktorikraad arheoloogias, aga Tartu ülikoolis on ta ametis hoopis analüütilise keemia õppetooli vanemteadurina. Täpsemalt määratleb ta end arheokeemikuna, mis tähendab seda, et oma teadustöös kasutab ta loodusteaduslikke meetodeid, saamaks ammustest aegadest uut teadmist. Muistse toitumise uurimise kontekstis tähendab see orgaaniliste jääkide keemilist analüüsi.