Mullu Kambja ühendvallas korraldatud rahvaküsitlusest selgus, et rahvas eelistab nime Ülenurme vald. Volikogu kinnitas rahvahääletuse tulemused ning saatis need valitsusele. Sellegipoolest jättis valitsus valla nimeks Kambja.

Vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu sõnas, et vallavalitsus ja volikogu on nimeotsusega leppinud ning töörahu on vallavalitsuses ja ka volikogus selles küsimuses taastunud. Samas tõdes Sarapuu, et teema on endiselt nii mõnegi vallakodaniku hingel.