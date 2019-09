Värvitantsulavastuse teeb erakordseks lõhnakujundus

Lavastuse dramaturgi Helena Krinali sõnul on flamenkotantsulavastus «Oranž» naiselikust küpsusest, soojätkamisest ja põlvkondade vahetusest. See on justkui mesilaspere lugu, kus vana mesilasema (Tiina Pikas) annab teed uuele (Kalli Pikas, nad on päriselus ema ja tütar).