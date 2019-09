Inglane tuletab tartlastele fotodega meelde talongiajastut

Sellised pildid on teinud Balti riikides ja Venemaal inglasest fotograaf Martin Parr (67), keda kõrgema kunstikooli Pallas professor Peeter Linnap nimetab eelmise sajandi teise poole tuntuimaks dokumentalistiks.

Aastail 1990–1992 oli Parr professor Helsingi kunsttööstuslikus ülikoolis ning kasutas oma uut asukohta ka stardiplatvormina selleks, et uurida Baltimaid ja lagunevat Nõukogude Liitu. Fotode tegemisest on möödas peaaegu 30 aastat. Praegune näitus Pallase galeriis Noorus ja sellega kaasnev trükis on esimene kord, mil need pildid on koondatud omaette koosluseks.

Martin Parri näituse üks fotosid on tehtud Tallinnas 1992. FOTO: Sille Annuk

Kasulik ka noortele

Pallase rektor Vallo Nuust ütles näituse avamisel, et Parri fotod viivad meid tagasi sinna, kuhu me tegelikult minna ei taha või, õigemini, kuhu me ei taha päriselt jääda.

«Kuid oluline on mäletada seda aega, ilma selleta ei oleks me siin ja praegu,» lisas rektor. «Ma arvan, et ka noortel oleks kasulik selles ajas Parri vahendusel ära käia, saate kogemuse võrra rikkamaks.»

Nooruse galerii teatel on Parr oma näitusi teinud väga paljudes Euroopa riikides ja maailma silmapaistvaimates galeriides, tema töid on ostnud oma kogusse isegi New Yorgi moodsa kunsti muuseum ning Victoria ja Alberti muuseum Londonis. Parr kuulub sõltumatu fotoagentuuri Magnum kesksete tegijate hulka ja oli 2013–2017 selle president.

Kaks näitust 19. oktoobrini

Martin Parri ja Peeter Linnapi kureeritud näitust «Toona. 1990. aastad: Balti riigid ja Venemaa üleminekuajastul» saab Nooruse galeriis (Riia 11) vaadata 19. oktoobrini.