Kevadel, kui valimistulemus selgus, paistis teie silmist suur rõõm, et nüüd saab koju tagasi. Kas pärast seda on ehk ka Tartu-igatsus peale tulnud?

Mul ei olnud suur rõõm sellest, et saab koju tagasi, mul oli rõõm sellest, et nii lühikese ajaga, mis ma siin valetartlasena elasin ja töötasin, inimesed minu järgmist sammu toetasid. Mitmedki ütlesid, et ma ei vali teid, sest siis te lähete Tartust ju ära. Pidin seletama, et mul oli kunstimuuseumis lühike tööleping, see olekski suvega lõppenud. Küllap oleksin uuesti kandideerinud. Olen kõik oma ametikohad saanud kandideerides.