Tartu linnamaraton liigub uue rekordi suunas

Kaheksandat korda tulev Tartu linnamaraton on viimastel aastatel aina kasvanud. Mullu võttis põhidistantsidest osa rekordilised 3754 tervisesportlast ning lasteüritustest 2873 last. Päev varem on linnamaratoni programmis kavas meelelahutuslik Friday Night Run, eelmisel aastal nautis neljakilomeetrist rada 1243 inimest.