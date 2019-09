Galerii: võimas! Eesti U17 jalgpallikoondis alistas Tamme staadionil Hispaania

Hispaania oli turniiri senistes mängudes alistanud nii Sloveenia (5:1) kui ka Portugali (2:1), Eestil olid aga tabelis 0:2 kaotused Portugalilt ja Sloveenialt.

Kohtumise esimene poolaeg kulges sarnaselt varasematele mängudele ning lõppes Hispaania 2:0 eduseisul. Ent teisel poolajal tulid eestlased vägevalt mängu tagasi. Esimesed kaks väravat lõi Karl Gustav Kokka (57. ja 61. minutil) ning võidu toonud tabamuse lõi 83. minutil hispaanlaste võrku Aleksandr Šapovalov.

Päevakangelane Kokka rääkis Soccermet.ee otseülekandele, et pärast esimest poolaega ei olnud Eesti koondis alla andnud. «Teadsime, et meil on 45 minutit aega, lööme need kolm tagasi ja lahkume siit kangelasena. Tegime ära,» rõõmustas Nõmme Unitedis klubijalgpalli mängiv poolkaitsja.

Eesti U17 koondise peatreener Norber Hurt ütles, et võit tulenes suuresti eelnevast kahest mängust, kus mängiti küll küpselt, aga tehti vigu. Need mängud andsid tema sõnul märku, et viimasele kohtumisele ei tulda lihtsalt mängima, vaid punktide järgi.

«Me nägime esimesel poolajal asju, millega saab juurde panna. Ma ei saanud aru, kust Hispaania väravad tulid, sest tegelikult me mängisime platsil. Pärast poolaega oli selge, et ükskõik kuidas ja ükskõik mis, aga peame mängu tagasi tulema. Ja tulimegi,» jagas vahetuid muljeid Hurt.

Peatreener selgitas, et meeskond on teinud stabiilselt tööd ning nüüd on oluline parandada detaile ning teha kõike kiiremini, sest suuri vigu mängijad ei teinud.

Tulemuste mõttes ta aga turniiriga rahule ei jäänud, sest selliste kaotustega ei oleks järgmisel aastal Eestis toimuval EMil alagrupiturniirilt edasi pääsemine võimalik.

Küll aga avaldas Tartust pärit Hurt suurt tänu Tamme staadioni enam kui 500-pealisele publikule, mis andis tohutult jõudu ning tegi südame soojaks. «Ma olen väga õnnelik, et just siin võitsime. Ma armastan neid lapsi,» ütles peatreener.

Edukas peaproov EMiks

Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul on Eesti finaalturniiri korraldamiseks valmis ning see saab olema aegade suurim, mis kunagi Eestis korraldatud.

«Seitse aastat tagasi, kui korraldasime U19 vanuseklassi EMi, oli Eestis kohal kaheksa meeskonda, nüüd on tulemas kuusteist. Tartu on esimest korda kaasatud ning Lõuna-Eestis on kõik staadionid ilusad. Ainuke mure on see, et muruga treeningväljakuid pole siin palju ning tuleb hoolt kanda, et need oleksid turniiriks väga heas korras,» rääkis Uiboleht.

Ta kinnitas, et Tartus on publik olnud alati parim ning huvi mängude vastu väga suur. «Õige turniiri atmosfäär on väga oluline. Sel korral plaanime teha palju koostööd koolidega ja jalgpalliklubidega, sest tulemas on suurvõistluse elamus kõigile,» rõhutas Uiboleht.

Viimasest mängust rääkides nentis Uiboleht, et Hispaania alistamine on suur saavutus, sest tegemist on koondisega, kes on läbi aegade näidanud väga häid tulemusi ning Eesti võit Hispaania üle ükskõik millises vanuseklassis on väga kõva sõna.

Lõuna-Eestis toimunud UEFA egiidi all peetud sõprusturniiril osalesid mängijad sünniaastaga 2003 ja nooremad ning tegemist oli ettevalmistusega sama vanuseklassi EM-finaalturniiriks, mida korraldab Eesti järgmisel aastal 21. maist 6. juunini.

Turniiiri võitis kuus punkti kogunud Hispaania. Samuti kuus silma kogunud Portugal oli teine, Sloveenia ja Eesti said tabelisse kolm punkti ja olid vastavalt kolmas ja neljas.

Eesti U17 koondise koosseis Hispaania vastu: