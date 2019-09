Ilves ise jäi võistlusega rahule, sest näeb suvega võrreldes positiivseid muutusi. «Selge on see, et Norra meistrivõistlustel oli tegemist maailma ühe parima pundiga kahevõistluses. Ma jäin rahule, sest olin mõlemal päeval löögijõus ja püsisin konkurentsis,» rääkis ta. Suurim muutus oli suusahüpetes, sest vahemaa Norra meestega on tunduvalt vähenenud.