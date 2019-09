Ülikooli peahoone seest ja väljast kolme sajandi kunstis

Leili Muuga maali «Keemik Dmitri Ivanovitš Mendelejev tervitab Tartu ülikooli 100. aastapäeval» (1953, paremal) kõrval ripub vaheseinal Elmar Kitse «1. mai aktus Tartu riikliku ülikooli aulas» (1945) ja omakorda selle kõrval on sama maali kavand.

Kogu Tartu majadest on tähtsaim loomulikult ülikooli peahoone, mida on olnud võimalik lihtsalt imetleda ja ka kunstis edasi anda kolmel sajandil. Ülikooli kunstimuuseum on koostanud sellel teemal näituse.