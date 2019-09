Annelinna kõrgete kortermajade kõrval avas uksed Tartu Tervisekeskus

Sugugi mitte kõik käärid polnud ühtviisi teravad ja nii tuli asjaosalistel neid vahetada ja üksteisele ulatada. Kui üksi ei saa, siis koos ikka saab – üldinimlik tõde, mis haakub tervisekeskuse looga kenasti.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos, keskuse arendaja ja Anne Medical juht Marleen Mang, Tartu linnapea Urmas Klaas ja perearst Remo Kurruk. FOTO: SILLE ANNUK

Nüüd on Annelinnas, kus elab ligi kolmandik tartlastest, avatud Tartu Tervisekeskuse kompleksi esimene hoone, kus on kabinetid üheksale perearstile koos pereõdedega. Majas on veel apteek, optikapood ja silmaarst, SYNLAB verevõtulabor, beebide ja laste füsioteraapiaga tegelev Babysport, logopeed, ämmaemand, psühholoogiline nõustamine, psühhiaater, laste reumatoloog, jalaravi kabinet ning ortopeediliste abivahendite pakkuja. Kokku on selles esmatasandi tervisekeskuses 2000 ruutmeetrit ruumi.

Ümbrik valmis, sisu loomisel

Küsimuse peale, kuidas maja meeldib, vastas doktor Remo Kurruk, et eks see maja ole eelkõige arendaja nägemus, aga tervisekeskusele sisu ja kvaliteedi peavad eelkõige andma seal tööle asuvad arstid ja pereõed, sisu on alati inimlik ja see vajab lihvimist

Majas on üheksa kabinetti, kaheksas alustavad tööd neli senist Mõisavahe perekeskuse arsti, kelleks on Tatjana Katjuk, Sirje Kaasik Velve Veski ja Remo Kurrkuk ning kolm seni Nõlvaku tänaval töötanud arsti – Rauno Kurg, Merike Tubli ja Anu Starkopf, lisaks üksikpraksisega Ruth Ladva.

Praegu on kibekiire kolimiseaeg, alates uuest nädalast ootavad loetletud perearstid patsiente juba uues kohas ja kokku puudutab see enam kui 15 500 patsienti.

«Me oleme linna vanimad perearstid, sest nii Nõlvakus kui Mõisavahes alustasid perearstid tööd juba 25 aastat tagasi,» rääkis Remo Kurruk veel. «Aga sellisel auväärsel linnal nagu Tartu, mis on heade mõtete linn ja perearsti õppetooli linn, ei ole tänapäeval enam sobilik osutada arstiteenust mitmekordse kortermaja trepikojas.»

Vabu kohti napib

Küsimuse peale, kas mõnes nimistus on ka vabu kohti, vastas Remo Kurruk, et oleks küll kihvt, kui Tartu linn tekitaks ühe nullnimistu, mida saaks üks noor arst asuma kasvatama kas siis lähikonna või linnaümbruse valdade elanikega. Nende nimistud on aga vanad ja traditsioonilised ning üsna piirilähedaselt patsiente täis.

Ehitaja Tarmo Roosi sõnul oli projekt äge ja huvitavate nüanssidega ning rahuldust pakkus see, et hoone on ühiskonnale vajalik.

Tervisekeskus on liginullenergiahoone, mis tähendab, et Tartu Annelinnas on juures üks energiatõhusate, taastuvenergia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. Ka pakkusid põnevust kangasfassaadi ehitamine ja beebide basseini rajamine, kumbki polnud inseneridele igapäevane lahendus.

Aasta lõpus valmib kompleksi teine, 6013 ruutmeetri suurune hoone, kuhu tulevad restoran ning kohvik, kauplus, lastehoiu teenus, hambaravi, röntgen, psühhiaatria- ja psühholoogiakeskus ning füsioteraapia teenus. Hooneid hakkab omavahel ühendama teisel korrusel paiknev galerii.