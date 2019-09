Fotod: Tartu kaasava eelarve mullused võiduideed vormusid spordiplatsiks ja liikuma kutsuvaks kooliõueks

Annelinnas, Hansa kooli ja Descartes'i kooli vahelisel alal asus spordiplats ka varem, ent see oli ilmselgelt oma aja ära elanud. Kaasava eelarve abil rekonstrueeriti pallimängude alal asfaltkate, see sai uue plastkärgkatte, lisaks paigaldati spordiväljaku äärde viis välijõuseadet. Korvpallikonstruktsioonid said uued rõngad ning väljakule paigutati ka kaks käsipalliväravat. Väljak ei jää üksnes koolide kasutusse, vaid seda saavad kasutada kõik spordisõbrad.

Kõigile avatud

Descartes’i kooli direktor Jaan Reinson meenutas, et spordiväljakuga mindi kaasava eelarve programmi juba kahe aasta eest, ent toona jäi ettevalmistusaega napiks ning idee sai üldises pingeras kuuenda koha. Mullu saadi aga lumepall veerema ning kooliperede ühise ponnistuse tulemusena koguti kaasava eelarve hääletusel 1053 inimese poolehoid, mis tõi neile Kesklinna kooli (1202 häält) järel teise koha.

Idee üks eesvedaja Kristjan Karis, kelle lapsed õpivad Descartes’i koolis, tõdes, et iga kord, kui ta oma võsukesi kooli viis, oli spordiplatsil avanenud pilt nii jube, et midagi lihtsalt tuli ette võtta. «Olen tähele pannud, et kui asjad tehakse korda, siis hakatakse neid sihtotstarbeliselt kasutama,» märkis Kääriku spordikeskuse arendamisega tegelev Karis.

Nagu Annelinna spordiplats, jääb avalikku kasutusse ka Kesklinna kooli õueala uus spordi- ja mänguväljak. Koolihoovi rajatud väljakul on tartaankattega multispordiala, mis sobib nii võrk- kui ka sulgpalli mängimiseks, eraldi on väike väljak korvpalli mängimiseks, kaugushüppealad ja labürint. Õuealal on veel platvormidega tasakaalulintide rada, treeningukeskus jõuharjutuste tegemiseks ning tõukerataste rambid. Lisaks on nõlvale rajatud liutorude ja turnimismuhkudega tartaankattega ala.

Õueala projekti eestvedaja oli Kesklinna kooli vanematekogu, mille liige Reet Lehtla nentis, et viimastel aastatel on üha tõsisem teema, kuidas hoida lapsi eemal nutiseadmetest. Selleks seati Kesklinna koolis eelmisel aastal sisse 20-minutiline õuevahetund, ent küsimus oli: selleks, et lapsed tahaks õue minna, peaks neil olema seal ka midagi teha. Nii otsustatigi esitada liikuma kutsuva õueala projekt kaasavasse eelarvesse.

Mitmekesised võimalused

Õueala atraktsioonid on välja valitud koostöös Tartu ülikooli liikumislaboriga ning eesmärk oli, et need pakuks võimalikult mitmekesiseid liikumisvõimalusi. Lehtla kinnitusel sai kõik plaanitu ka ellu viidud.

Kesklinna kooli direktor Kersti Vilson lisas, et töömehed võtsid ehitusaiad atraktsioonide ümbert ära alles teisipäeva hommikul, kuid niipea kui see tehtud sai, olid lapsed kohal ja asusid agaralt õueala võimalusi proovima. «Loodetavasti see liikumisrõõm ei piirdu vaid tänase päevaga, vaid jääbki kestma,» ütles Vilson.