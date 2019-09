Tartus tehtud tordid jõuavad peagi sügavkülma ja piiri taha

Eestis on pagaritööstusi palju ning konkurentsis püsimiseks tuleb neil arvestada tõsiasjaga, et klassika ei sure, ja samas pakkuda uusi tooteid. Eesti Leivatööstuses moodustab klassika ehk leiva ja saia tootmine umbes veerandi käibest, aastas küpsetavad ettevõtte vaid laupäeval puhkavad pagarid 1,7 miljonit kilo leiba ning 500 000 kilo saia.