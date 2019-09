Eksperimendid elutoas ehk Iseennast peeglist vaadates

Laval on ühe abielupaari elutuba. Neile tuleb külla mehe õde oma uue sõbraga. Enne külaliste saabumist näikse abikaasad teineteisest kaugenenud olevat, kumbki pool vaevleb isiklikus kriisis ega märka, et kaaslasel on käsil samasugused siseheitlused.

Õpetajana töötav Pille (Maria Annus) võtab isiklikult seda, et pensionisambasse värbajad ta kaubanduskeskuses järsku tähelepanuta on jätnud. Ärimees Viktor (Karol Kuntsel) ei suuda enam müüa pehmeid diivaneid, sest äkitselt on moodi tulnud kõvad. Mõlemad tegelased tammuvad oma seisakus ja tunnevad, et on kaotanud või maha maganud midagi väärtuslikku.