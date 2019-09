Vahur Kollom: miks me räägime jälle vihkamisest?

Suur oli minu üllatus, kui riigikogu reformierakondlasest asespiiker Siim Kallas rääkis vihkamisest. Väljaöeldud lause «tegelik seis on see, et kolm erakonda on koalitsioonis, nad vihkavad meid ühiselt ...» on tegelikult ise vihkamist täis. Vaadates olukorda, kui jõuliselt on üks erakond rünnanud koalitsiooni tekkimisest saadik selle moodustanud erakondasid, jätab see mulle küll vastaka mulje.