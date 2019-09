Eili Arula: pidu jälitatava tänavas. Kas liialt ennatlik?

Mis puutub soodustuskelmuste episoodi, millega süüdistuse kohaselt on PRIAt petetud 1,5 miljoni euro ulatuses, siis imestab Lember raamatus pidevalt, kuidas üldse on võimalik säärast asutust petta, kui toetuste aruanded on PRIA enda töötajad heaks kiitnud. Siiski tunnistab Lember, et isegi kui ta on kunagi PRIAga asju ajades vigu teinud, peaksid PRIA töötajad olema sellest teadlikult, kuid keegi pole enne kriminaaluurimist tema tähelepanu ühelegi säärasele puudusele juhtinud.

Samas tuleb meelde tuletada, et raamat on kirjutatud kriminaalasja ühe asjaosalise kirjelduste põhjal. Et saada tervikpilti, peaks ka prokuratuur ja uurijad avaldama raamatu, kus kirjas nende seisukohad.

Arvestades, et ainuüksi Lemberi ja samas süüasjas kohtu all olevate isikute süüdistuse toimikud haaravad enda alla 20 000 lehekülge, siis ilmselt prokuratuuri ja uurijatepoolne nägemus asjast oleks palju mahukam kui Lemberi ligi paarisajaleheküljeline «Jälitatav». Kui toimikute põhjal avaldada kommenteeritud väljaanne, annaks see ilmselt julgelt silmad ette Honoré de Balzaci kogutud teoste 15 köitele, kuid kas see just Prantsuse klassikuga võrreldavalt paeluv lugemine oleks.

Selge on aga see, et isegi kui politsei või prokuratuur sarnase sisuga raamatu avaldaks (väga ebatõenäoline ju), ei saaks tavainimene ikkagi suurt targemaks, sest õigust mõistab ju kohus.

Huvitav on siinkohal meenutada viimaseid Tartu kandi omavalitsusjuhtidega seotud toimingupiirangu rikkumise ja altkäemaksusüüdistusi ning järgnenud kohtuotsuseid. Aivar Soobiga, Haljand Kaasikuga ja Artjom Suvoroviga seotud kriminaalasjad on kohtus kokku vajunud ning Kajar Lemberi ja Valvo Semilarski süüdistused on alles hiljuti kohtusse jõudnud.

Tartu endine vallavanem Aivar Soop jäi 2017. aastal Tartu maakohtus süüdi toimingupiirangu rikkumises, kuid ringkonnakohus andis talle 2018. aastal samas süüasjas õiguse ning kõik menetlus- ja õigusabikulud jäid riigi kanda.

2018. aasta sügisel jäi Tartu maakohtus õigeks Ülenurme, hiljem Kambja abivallavanem Haljand Kaasik, keda prokuratuur süüdistas samuti toimingupiirangu rikkumises. Kaasik suri kaks päeva pärast kohtuotsusest teada saamist terviserikke tagajärjel. Tema lähedased leidsid, et kindlasti oli selles kurnava kohtusaaga osa suur.

Ka Lember mainis nii raamatus kui ka meedias antud usutlustes, et võitleb vajaduse korral kuni riigikohtuni välja, kui tervis vastu peab ja teda surnuks ei menetleta.

Kevadel mõistis Tartu maakohus õigeks toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises süüdistatud Tartu eksabilinnapea Artjom Suvorovi. Prokurör kaebas edasi ringkonnakohtusse, kes langetab otsuse novembri alguseks. Peaks maakohtu otsus jõustuma, jääb riigi kanda üle 55 000 euro õigusabikulusid.

Kui mõelda, et Suvorovi kinnipidamisest kohtuotsuseni kulus pea poolteist aastat ning kohtualuseid oli kolm, siis Lemberi juhtumi õigusabikulud võivad kasvada kümneid kordi suuremaks.

Oht on, et isegi 1,5 miljonit eurot väidetavat kahju võib protsessi lõpus õigusabikulude kõrval tunduda peenraha. Iseasi, kas kulud tuleb tasuda süüdistatavatel või riigil.

RAAMAT Kajar Lember

«Jälitatav»

Kirjastanud Vudila Mängumaa

Tartu 2019

186 lk