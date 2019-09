Sel nädalal saab Tartus veel kolmes Ahhaa teaduskohvikus silmaringi avardada

Teisipäeval kell 18-20 arutletakse lokaalis Vein ja Vine (Rüütli 8) selle üle, miks on viimasel ajal kliimakriis avalikkuse tähelepanu all. Mida ütlevad keskkonnateemade kohta poliitikud, mida teadlased? Vestlema tuleb Tartu ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm.

Neljapäeval kell 18-20 räägib Genialistide klubis (Magasini 5) Kristo Siig, kuidas ta hakkas tegema kiireid ja lõbusaid õppevideosid. Ingliskeelses Youtube'is on ohtralt selliseid kanaleid, mis pakuvad meelelahutuslikkeja samas harivaid videosid astrofüüsikast Ladina-Ameerika ajalooni. Eesti keeles on sellist sisu pigem vähe ja Siig räägib, miks need vajalikud on.