Isa ja poeg veedavad kvaliteetaega võrrivõistlustel

Kuigi külgkorviga võrr meenutab väliselt pigem krossimootorratast kui sääreväristajat, on see krossitsiklist ikkagi väiksem ning seda veab vaid 80-kuupsentimeetrine mootor. Laksaared sõidavad nii, et isa Endel hoiab lenksu ja poeg Agu aitab korvis kallutada.

FOTO: Margus Ansu