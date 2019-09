Galerii: Autovabal päeval sai sõita kummaliste jalgratastega, aga ka plahvatusi ja tantsu

Eesti jalgrattamuuseumi asutaja Valdo Praust tutvustas Tartus tehtud jalgratast. Praust rääkis, et enne teist maailmasõda oli Eestis mitukümmend väikest ning neli suurt jalgrattatehast. Üks neist, Karl Gustav Reinholdi oma, tegutses Tartus Soola tänava kandis. Väiketootjana alustas Reinhold juba enne esimest maailmasõda, kuid 1937. aastaks oli tootmine kasvanud suureks. Siis kandis tehas nime Niagara ning see muudeti nõukogude ajal Tempoks.

Tartus toodetud jalgratta restaureeris Praust ise ning juppe on tal veel teisegi sellise jagu.

«Olen 36 aastat rattaid kogunud ja ajalugu uurinud, mul on tuhat jalgratast ja teist nii palju veel vajab taastamist,» rääkis Praost. Kui tal ratta parandamiseks osa pole, teeb ta ise uue. Praust rääkis, et enne teist maailmasõda oli Eestis iga viie inimese kohta üks jalgratas ning see oli üks põhilisi liikumisvahendeid.