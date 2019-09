Üleriigilise tunnustuse said ka tartlastest muusikaõpetajad

Sihtkapitali esimehe Tiia Tederi sõnul saab Eesti muusika alati alguse muusikaõpetajatest, sest nad loovad tulevikku. «Kõik kaunid kontserdielamused, Eesti orkestrid, koorid, laulupeod ja rahvusvahelised saavutused on juureniite pidi ühenduses muusikaõpetajate igapäevase pühendunud tööga,» lisas ta.

Helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia (1500 eurot) pälvis teiste hulgas Kaido Otsing, kes õpetab Elleri-nimelises muusikakoolis metsasarve. Ta on Lõuna-Eesti puhkpillimuusika eestvedaja, tema õpilased on olnud edukad mitmel üleriigilisel ja Baltimaade konkursil, paljud on pärast kooli lõpetamist jätkanud tegevmuusikuna.

Priit Sonn. FOTO: Puhkpillimuusika Koda

Eesti muusikakoolide liit tunnustas muusikapedagooge, kelle õpilased on enim saavutanud häid tulemusi parima noore instrumentalisti konkursil.

Eesti muusikakoolide liidu juhatuse esimehe ja Elleri kooli direktori Kadri Leivategija sõnul püsib andekate õpetajate najal muusikahariduse kestmine.

«Õpetajaks olemine vajab täiesti omaette andekust ja see on väga raske elukutse. See vajab pika perspektiivi nägemist noores lapses, kes alles alustab pillimängu õpinguid,» lisas Leivategija. «Õpetaja ülesanne on hoida lapse pidevat huvi pillimängu vastu meid ümbritsevas võimalusterohkes maailmas. See on väga suur vastutus. Sageli just need õpetajad määravad noore inimese valiku muusika kasuks.»

Anneli Kuusk. FOTO: Elleri kool

Tänavuse aasta konkursitulemuste põhjal pälvisid tunnustuse teiste hulgas Anneli Kuusk ja Priit Sonn.

Anneli Kuusk õpetab flööti ja plokkflööti Tartu 1. muusikakoolis, Tartu 2. muusikakoolis, Ardente muusikastuudios ja Elleri koolis. Ta on muusikakoolide liidu teatel andekas ja edukas flöödiõpetaja, kes on olulisel määral aidanud kaasa sellele, et flöödimäng oleks noorte seas populaarne. Ta on algatanud flöödifestivale ja olnud vanamuusikaga tegeleva ansambli Elleriino eestvedaja.

Priit Sonn on trompeti ja madalate vaskpillide õpetaja Elleri koolis. Muusikakoolide liidu teatel on ta oma õpilaste koolkonna loonud kogenud õpetaja ja puhkpillimängu edendaja, kelle õpilastest mitmed on jätkanud kutselise muusikuna.