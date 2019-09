Tartu võtab metsateadlaste kingitud jõulupuu vastu

Tartu linna esindajad on nüüdseks puu üle vaadanud ja viimane mure selle kuusega on, et kas see mahub ikka kitsast teed pidi kogu pikkuses läbi.

«Seal on nii järsud kitsad keeramised, peame nüüd oma firmade käest küsima, et nad läheksid vaatama, kas kätte saab,» rääkis Kiudorf.

Kuuse kõrguseks mõõdeti nüüd 21,4 meetrit, aga Kiudorfi sõnul tuleb alt umbes 2,5 meetrit maha võtta juba selle pärast, et kasvupaigas on puult kärbitud tee kohale küündivaid oksi, võras on auk. Umbes meeter puu tüve läheb raeplatsil maas sisse «kuusejalga».

Kuusk on käbirikas ja Kiudorfi sõnu on põhjus loota, et suurem osa käbisid peab linnasõidu vastu. Kuuse tihendamise vajadust praegu näha ei ole, viimastel aastatel ongi kohe valitud selline puu, mis kohe sobiks. Iseasi, kui mõnd veoga katki läinud oksa peab parandama.