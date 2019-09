Galerii: Legomaania tõestas, et legodest ehitamist naudivad ka täiskasvanud

Legomaania näitusele on üles seatud täiskasvanud legoehitajate looming ja kollektsioonid, näiteks suur legoklotsidest Donald Trump, aga ka auto kultusfilmist «Tagasi tulevikku» ning Batmani batmobiil, «Tähesõdade» linnak ja mitmeid muid taieseid.

Legomaania üks korraldajaid Triin Põllmaa viis läbi töötuba, mille käigus jagati osalejatele samad legokomplektid, kuid ilma juhendita. Ta rääkis, et Põllmaade perre tulid legod nii, et lapsele väga meeldis ehitada ja siis hakkasid ka ema-isa üha enam ise legoklotsidega loomist katsetama ja sattusid sellest järjest suuremasse vaimustusse.

«Mu abikaasa ajab ehitajaid kokku, mina organiseerin muu,» rääkis Põllmaa legoürituste korraldamisest. Tema sõnul on täiskasvanud legoehitajad kasvav kogukond. «Tänu legoklubi tegevusele tulevad nad nüüd järjest kapist välja,» lisas ta.

Vahepeal tegi Põllmaa pilti ühe legohuvilise ettevalmistustööst. «Sa organiseerid kõik nii täpselt ära, selline lähenemine on sageli profiehitajatel,» ütles ta.

Põllmaa sõnul on õpetuste järgi legodega ehitamine oluline selleks, et saaks õppida ehitusvõtteid, kuid vaba ehitamine on loomingulisusele samuti arendav.