Pallase näituse kataloog tunnistati tänavuse aasta parima disainiga raamatuks

Eesti disainiauhindade jagamisel Tallinnas selgus, et 2019. aasta parima disainiga raamat on Tartu kunstimuuseumi näituse «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» kataloog, teatas Riin Lisett Rei muuseumist. Sama näituse plakati autor võitis trükiste kategoorias hõbeda. Plakati ja kataloogi on kujundanud Valter Jakovski disainiagentuurist Ruum 414. Eriauhinna Väärt Paber vääriliseks kuulutati samuti Jakovski sama kataloogi eest.